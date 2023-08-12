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Эксперт спрогнозировал крах ВСУ после действий ВС РФ в Харьковской области

Эксперт спрогнозировал крах ВСУ после действий ВС РФ в Харьковской области

Бывший советник руководителя Министерства обороны Соединенных Штатов, полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале спрогнозировал крах ВСУ после действий ВС РФ в Харьковской области.

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