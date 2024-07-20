Скончался экс-мэр Рыбного Виктор Литвиненко

Отмечается, что ему было 69 лет. Виктор Владиславович Литвиненко родился 9 августа 1954 года. Возглавлял городское поселение до 2009 года, потом снова участвовал в выборах на должность мэра от «Единой России», но проиграл самовыдвиженцу Михаилу Панфилову.
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