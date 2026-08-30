Почему хунта - не террористы для властей России? Делягин спросил и получил ответ. В связи с нарастающими атаками врага люди выразили недоумение - в который уже раз: почему мы не уничтожаем лидера террористов в Киеве? "А кто в Киеве лидер-то террористов? Если вы считаете господина Зеленского, так он не признан террористом официально.