Федерация бокса России вручила Ласицкене сертификат на 3 млн рублей

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко во время турнира «Ночь чемпионов IBA» вручила олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту Марии Ласицкене денежный сертификат на сумму 3 млн рублей.
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