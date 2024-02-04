RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 240 подписчиков

Федерация бокса России вручила Ласицкене сертификат на 3 млн рублей

Федерация бокса России вручила Ласицкене сертификат на 3 млн рублей

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко во время турнира «Ночь чемпионов IBA» вручила олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту Марии Ласицкене денежный сертификат на сумму 3 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх