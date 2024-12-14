По Функционалу и Общий Войдос

Наталия Ковалева И да, Северный Кипр, дом у меня в собственности, если чего, я не буду оплачивать Мейтанинс, у меня там Долгов уже, на тысячи две или три тысячи, не слежу), они ещё придумали взять с меня, через суд и заранее судебные издержки, около 600 фунтов. Причина какая? Дом на атомной бомбе стоит, а меня не предупредили, я не знала об этом. Но строители то знали. 130 фунтов платёж ежемесячный. Если что в Суде укажу причину, и прям в группу с Англиками, тоже напишу. Чё ещё придумали, снизить стоимость недвижки, а кадастр повысить и взять налог ишо. Мне ещё 40 тыс фунтов нужно заплатить или продать. так вот, продать за 200 тыс невозможно. Мне лично. А Кадастр около 350 тысяч сейчас, так? Не могу сказать, не уточняла, по аналогии с похожим Домом смотрела. Ну вот по кадастру мне и оплатите, выкупите Дом и пожайлуста, разбирайтесь с Атомкой. Я туда не поеду, всё-таки нужно понимать обстоятельства. Доверенность пришлю, найду вариант. Все мои данные есть. И ещё звук я услышу о Мейтанинс, я напишу в группу к Англикам, в Сафакёй. Как хотите, так и утрясайте, у всех свои проблемы. По Кадастру ведь? Подушка безопасности, смотрите как, я и объяснила и опять же возможность, а туда ехать - Риск, уже так. У них в Землетрясение (которое в Турции было), не сдетонировали - они порадовались, таким образом, ценами и налогами, задним числом и ещё и штрафы ввели для Инвесторов и всех проживающих, по ВНЖ, а у меня были классные документы. Ещё раз, это случайность, мне нужно было лишних проблем, глобальных, лично для себя. Всё Ваше с Вами. Ща расскажу как это было. Собиралась уезжать уже, заканчивался ВНЖ, не планировала оставаться, пару месяцев по Закону могла бы взять, как собственник недвижимости. Нужно было выехать и въехать, я полетела в Стамбул. У меня ещё 2-3 дня было в запасе от ВНЖ, документ, все дела. На выезде мне сказали, что просрочка, не может быть, у меня есть даты. в документе всё написано. И я находилась легально в момент подачи документов. (Нужно понимать, что меня не парило бы нелегальное нахождение, но я бы и вела себя по-другому и на Северном Кипре, таким образом, не к чему было делать.) Вылетаю, мол по Прилёту разберемся, тем более у меня два дня ещё было для начало Процедуры по продлению ВНЖ. Оделась легко, с собой около 200 фунтов иль меньше, ничего не брала. Карточки Северного Кипра, в Турции не работают. Моя не работала. Деньги остались там. нет доступов к счёту, там свои нюансы. И счетов тоже нет, там вместо банков, Организации. а они уже внутри перераспределяют. И да, Северный Кипр, непризнанная страна. Для РФ, не существует. Нет её. Потусила в Аэропорту, возвращаюсь. И мне выставляют счёт, в 1000 фунтов, сначала за тот период/ который я находилась легально, а потом, за уже другой. Вам выдали неправильно Документ. Они раньше сроки ставили как хотели, могли и полтора года дать и меньше. У меня есть Документ и дата. Т.е. как только я бы выехала, они бы мне предъявили в любом случае. Там многие с детьми попадали, раньше ребенок был просто без ВНЖ и пенсионеры тоже, а потом детей прикрепили к ВНЖ родителей. И вот родитель выезжает, а ребенка оставляет с кем-то, у ребенка капает Штраф, там и несколько тысяч могло накапать. В Аэропорту узнАют). Может и при влёте в следующий раз, пошла такая уже фигня. Если кто-то думает, что на Южке ситуация лучше, это не так. Они вон Директора афик групп в заложники взяли, посчитали что им мало денег за Земли, на которых построены Дома уже большие. А там обменные Титулы, уже всё, вроде бы. Но как оказалось - не так.

Наталия Ковалева Условия нормальные, я там потусила, написала в ФБ, ещё и жалобу к ним на сайт, в Министерство. Нет возможности опротестовать, вообще. А визу, въездную в систему не поставили, подать не смогла на продление, пока нет визы. В 7 часов утра приехала, в 16 самолёт в Турцию. Депортация. Билет они купили. У меня офигительные Документы на руках, и сам ВНЖ и билет от Них, в Турцию. Ну думаю, до Москвы, как остальных ребят, Дэпортантов. Прилетаю в Турцию, паспорт у них всегда, мне его не отдают, процедура. Я жду билета, когда передавали сотрудникам. Как мол эта поедет - в Степрум. Думаю, комната ожидания. Подожду самолёта. оформили все доки и на паспортный Контроль, где билет говорю, там. Прохожу паспортный Контроль, мне говорят, всё вы в Турции - идите куда хотите. Так Северный Кипр провёл Депортацию, мою личную. Степрум - это пешкодралом. Сленг местный. Я потаскалась по Аэропорту, хорошо хоть инет, заранее купила на Северном Кипре (у меня был в отстойнике, общий). Карточка не работала, Папа купил билет, другой Аэропорт, ж/д вокзал, поезд. Через несколько суток я дома была. В чём была. Все вещи и деньги остались там и дом неподготовленный, и потом ещё взламывали, чтоб зайти. Я платить, 1000 фунтов штраф? За что? За хорошие документы? Может у кого и по другому, и кто-то платит и сама виновата. Это не так. И я умею ждать, авось мысля придёт нормальная, людям в Голову, сообразят, что не правы. Неа, не поняли. Потом ребята узнавали, я вопли подняла в Чате, к Вам говорят, претензий нет у Миграции. Это у Миграции, а у Погранцов есть. Это как? Въехать - штраф. Я не знаю. У меня не было претензий отражено нигде, документы висят в Системе, в Системе не было никаких претензий, писем мне не приходило. Не удивлена, что претензий нет. Визаран, законная Процедура. Итак, цена вопроса, 1000 евро Штраф и мне ещё и Налог (40 тыс) иль Продажа, а цены опустили и два года на Продажу. Они там условия меняют, раз в месяц, уже не слежу, мне неинтересно. На тот Момент была решена Проблема Кипра по Атомке, мне Лично не нужно было глобальных проблем, я там находилась и стартовать на Подухе не собиралась, и я чудом поняла эти Моменты, но решала свой вопрос просто, могла оставить решённой проблему, но не буду и думайте, что хотите. Всё взлетело бы в Землетрясение. Получите обратно, я не собираюсь решать Ваших проблем. Вертанулось взад. Решайте как хотите. Удачи. Жадные Кипрские Дельфины)). Давайте, так. Да, вопрос Денег, компенсации, за Дом то, мне выгоднее их получить. Я своё всё равно возьму, по Факту событий. Всё справедливо же, так? Если у Вас не было Атомки, никаких проблем нет, считайте что шутка. А Разрушения почему такие, в Фамагусте? Там полно у Вас этого добра, возможно и притянуло с учений, прям целая Формада атомки, 1974 год. Чего там хотят, каких Компенсаций от Афик групп? За что? Вы не знали что там и просто уехали? И ещё России говорят, что мы скрываем от Населения информацию) Мы про Чернобыль даже сказали. Я потом разберу Тему, как нам устроили Чернобыль. Амеры про Континентальную бочку молчат, у них нет Проблем оказывается. Кипр, про Региональные. Вот региональная она техногенная. А Амеровская - Природная. встаёт Континент Америка, и он очень классный. Меньше 5 оборотов осталось. А то что сейчас, Новообразования, они фиглиарды лет могут быть, это не проблема, но потом стандартные Кальдеры. Уходить нужно вовремя, потом если не полностью разрушилось, можно снова заселяться. Но сейчас Речь о Континенте уже. Дэбилы. С кем будет возделывать почву? Вам населения не жалко Вашего, а у Вас питание - там. Пища там, Нация сформировалась. Нюансы. Я уже писала Тему, не буду повторяться.