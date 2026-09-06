"Прыгнула выше головы": Новицкий снял вопрос главного секрета успеха Трусовой

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий назвал возвращение Александры Трусовой на международную арену настоящим чудом и объяснил, в чём кроется главный секрет её феноменального успеха на турнире в Токио.
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