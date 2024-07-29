В США переизобрели ФАУ-1: это может стать новой вехой в создании БПЛА-камикадзе История вершится по спирали Российская специальная военная операция (СВО), проводимая на Украине, в очередной раз подтвердила справедливость этого утверждения.
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