"Как в фильме ужасов". В сети обсуждают сталкера Дженнифер Энистон, который появился в суде в одном полотенце и со "зловещей" улыбкой на лице

В сети завирусились фотографии 48-летнего Джимми Уэйна Карвайла, который недавно протаранил на своем автомобиле ворота дома 56-летней Дженнифер Энистон в Бель-Эйр.
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