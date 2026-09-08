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Говорит Европа ⚡

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Ростислав Ищенко: Часы Запада затикали быстрее, и теперь они бьют по своим

Ростислав Ищенко: Часы Запада затикали быстрее, и теперь они бьют по своим

Почему Запад так спешит эскалировать конфликт, если его часы уже начали бить по нему самому? Действительно ли заявление Зеленского о дронах является признанием подготовки массированного удара по России? Какую роль играет военно-промышленный комплекс в сохранении антироссийской политики Европы? И есть ли в Европе политические силы, способные остановить сползание к войне, или все решено? Часы Запада… Читать далее: https://govorit.

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