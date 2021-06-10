Новая поликлиника и ремонт дорог - итоги визита Дегтярёва в Индустриальный район

Совместно с представителями городской и районной администраций, а также профильных ведомств Михаил Дегтярёв объехал главные «болевые точки» Индустриального района — те, по поводу которых в его адрес постоянно поступают обращения от местных жителей.
Совместно с представителями городской и районной администраций, а также профильных ведомств Михаил Дегтярёв объехал главные «болевые точки» Индустриального района — те, по поводу которых в его адрес постоянно поступают обращения от местных жителей.
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