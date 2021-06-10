vostokmedia

240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    Статья ни о чём!!!«Пир во время чум...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Сколько дури у чиновников и проблем которые они создают автомобилистам... Прав покойничек В.С. Черномырдин Все в Росс...Бизнес-омбудсмен ...
  • Александр 24
    Можно же уведомления о штрафах выводить на личную электронную почту? Уж её-то мы читаем каждый день.С 1 сентября: рос...

Новая поликлиника и ремонт дорог - итоги визита Дегтярёва в Индустриальный район

Новая поликлиника и ремонт дорог - итоги визита Дегтярёва в Индустриальный район

Совместно с представителями городской и районной администраций, а также профильных ведомств Михаил Дегтярёв объехал главные «болевые точки» Индустриального района — те, по поводу которых в его адрес постоянно поступают обращения от местных жителей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх