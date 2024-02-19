В России захотели вновь повысить утильсбор на сельхозтехнику

«Ъ»: Минпромторг хочет вновь повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз Минпромторг хочет вновь повысить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику в 5-10 раз, об этом сообщает «Коммерсантъ».