В России захотели вновь повысить утильсбор на сельхозтехнику

«Ъ»: Минпромторг хочет вновь повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз Минпромторг хочет вновь повысить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику в 5-10 раз, об этом сообщает «Коммерсантъ».
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