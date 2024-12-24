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Российские штурмовики на Украине уничтожили польских военных, застав их за чаепитием

Российские штурмовики на Украине уничтожили польских военных, застав их за чаепитием

Бойцы штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки «Центр» при захвате одного из опорных пунктов на Кураховском направлении в ДНР застали врасплох польских наемников, когда те пили чай, рассказал командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным Кобра.

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