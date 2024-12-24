Российские штурмовики на Украине уничтожили польских военных, застав их за чаепитием

Бойцы штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки «Центр» при захвате одного из опорных пунктов на Кураховском направлении в ДНР застали врасплох польских наемников, когда те пили чай, рассказал командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным Кобра.