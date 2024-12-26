В данный момент, судя по всему, назревает как минимум четыре больших котла. Первый - Ямполовка/Терны; Второй - Подолы/Ковшаровка; Третий - Великая Новосёлка; Четвёртый - Курахово и окрестности.
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В данный момент, судя по всему, назревает как минимум четыре больших котла. Первый - Ямполовка/Терны; Второй - Подолы/Ковшаровка; Третий - Великая Новосёлка; Четвёртый - Курахово и окрестности.
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