Офшор для Авдоляна: эхо убийства Деда Хасана привело к протеже Чемезова

Через сомнительную кубышку протеже Чемезова может быть связан с семьей Асатрян, следы от которой ведут к истории гибели криминального авторитета Аслана Усояна, известного под кличкой Дед Хасан, а также объявленному в розыск несколько лет назад Артуру Асатряну, более известному как Дон Пипо.