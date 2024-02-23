В Совфеде призвали обсудить с Арменией, что конкретно означает заявление Еревана о заморозке участия в ОДКБ

Ранее Никол Пашинян не раз критиковал Организацию договора о коллективной безопасностиГлава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает: необходимо обсудить с армянскими коллегами, что конкретно означает заявление Еревана о заморозке участия в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).