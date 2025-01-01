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"Кто может так поступать?" Киркоров довёл больного раком Отара Кушанашвили до слёз

"Кто может так поступать?" Киркоров довёл больного раком Отара Кушанашвили до слёз

Певец Филипп Киркоров не поддержал больного раком шоумена Отара Кушанашвили, чем довёл его до слёз. Об этом рассказал сам Отар, всегда без лишнего пиетета относившийся к самопровозглашённому "королю эстрады" и теперь укрепившийся в своём мнении.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Почему простили предательство этому недочеловеку и снова выпускают на экран страны!?тьфу,противно смотреть на него. И осознавать что этот сатанист снова на экране!? Что он своим появлением олицетворяет!?
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13 час.

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