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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркус Смарт о Кевине Дюрэнте: «Теперь я смогу просто смотреть на его броски»

Новичок « Хьюстона » Маркус Смарт рассказал, чего ждет от совместной игры с Кевином Дюрэнтом . «Теперь я буду находиться по другую сторону – мне больше не придется переживать, что он бросает через меня.

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