Лавров и глава МИД Ирана подтвердили настрой на формирование партнерства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполняющий обязанности иранского МИД Али Багери Кани провели телефонный разговор, во время которого подтвердили настрой на формирование стратегического партнерства между странами.
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