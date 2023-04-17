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Более 2500 единиц техники переправили военнослужащие ВВО за время работы ледовой переправы через Зейское водохранилище

Более 2500 единиц техники переправили военнослужащие ВВО за время работы ледовой переправы через Зейское водохранилище

Ранее, были закрыты ледовые переправы, которые организовали специалисты подразделений МТО ВВО из Республики Бурятия и Забайкальского края для военных строителей БАМа и местного населения через реки Дугда и Нора.

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