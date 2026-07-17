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Роналду и Мбаппе собрали трафик: кто привлек наибольшее внимание тверичан в дни ЧМ-2026

Роналду и Мбаппе собрали трафик: кто привлек наибольшее внимание тверичан в дни ЧМ-2026

Жители Твери активно следят за событиями на Чемпионате мира по футболу – 2026. В дни проведения игр трафик на спортивные сайты в среднем вырос почти в 2 раза по сравнению с обычным днем, а среди стран проведения мундиаля наиболее популярной у путешественников оказались США, говорится в совместном исследовании МегаФона и онлайн-сервиса «КупиБилет» в преддверии финала первенства.

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