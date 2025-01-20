Санду назвала условие финансовой помощи Приднестровью

Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных, заявила в воскресенье президент Молдавии Майя Санду в интервью молдавскому блогеру Натану Гарштя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии