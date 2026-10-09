Португальская федерация может отстранить Криштиану Роналду до шести месяцев

Дисциплинарный комитет Португальской футбольной федерации официально начал процесс отстранения нападающего Криштиану Роналду на срок от одного до шести месяцев.
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