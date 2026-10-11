Представитель Батракова высоко оценил шансы полузащитника на появление в стартовом составе в матче с «Барселоной»

Представитель полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о вероятности появления россиянина в стартовом составе команды в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».