Нефть төбәгендә «Табиблар тәнне дәвалый, китаплар – җанга шифа» акциясе узды

Икенче ел рәттән Татарстан Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге һәм «Татнефть» хәйрия фонды республикабызның көньяк-көнчыгыш районнары хастаханәләрендә «Табиблар тәнне дәвалый, китаплар – җанга шифа» акциясен уздыра.
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