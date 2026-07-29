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Нефть төбәгендә «Табиблар тәнне дәвалый, китаплар – җанга шифа» акциясе узды

Нефть төбәгендә «Табиблар тәнне дәвалый, китаплар – җанга шифа» акциясе узды

Икенче ел рәттән Татарстан Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге һәм «Татнефть» хәйрия фонды республикабызның көньяк-көнчыгыш районнары хастаханәләрендә «Табиблар тәнне дәвалый, китаплар – җанга шифа» акциясен уздыра.

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