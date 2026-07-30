Семья из Харпа отдала бойцам СВО мотоцикл-мечту сына

Жительница Харпа Ильгиза Рамазанова передала мотоцикл своего сына военнослужащим на передовую. Технику, которая была мечтой молодого человека, отправят землякам-разведчикам, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
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