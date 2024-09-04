Захарова: РФ всегда была одним из мощнейших цивилизационных центров

И Запад это не устраивало Россия традиционно была одним из мощнейших мировых цивилизационных центров, который выполнял функции по транзиту с Запада на Восток и с Востока на Запад идей, товаров и возможностей.
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