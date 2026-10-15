У людей с более быстрым снижением когнитивных способностей в мозге присутствует олигодендроцитов — клеток, которые формируют миелиновую оболочку нервных волокон.
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