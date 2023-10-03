По данным торгов, курс отечественной валюты на утро 3 октября снижается по отношению к доллару и юаню.
Курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с середины августа
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Браво, Набиуллина + Силуанов! Зато за бугор гонят сотни миллиардов зеленых
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16 час.
Александр Макеев
Давно надо было закрыть Центральный Банк России, а Набиуллину с её бандой под суд за систематические катастрофические огромные финансовые диверсии против России! 💀
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16 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Если ЦБ по сути является частным коммерческим банком, целью которого получении прибыли в интересах своих акционеров, если он не финансирует никаких экономических проектов государства, не действует в интересах государства, то зачем этот банк нужен Государству Российскому!? В основном, чтобы выводить государственные деньги из страны по разным мутным схемам, вместо того, чтобы вкладывать их в развитие российской экономики!? Нужно срочно менять нашу колониальную конституцию! И вместо этой непонятной конторы "Набиуллина и К", необходимо создать действительно государственный центральный финансовый орган, который бы осуществлял финансовую деятельность только в интересах Государства Российского, а не разного рода мошенников.
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9 час.
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