Курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с середины августа

АЛ

Александр Лагуткин

Если ЦБ по сути является частным коммерческим банком, целью которого получении прибыли в интересах своих акционеров, если он не финансирует никаких экономических проектов государства, не действует в интересах государства, то зачем этот банк нужен Государству Российскому!? В основном, чтобы выводить государственные деньги из страны по разным мутным схемам, вместо того, чтобы вкладывать их в развитие российской экономики!? Нужно срочно менять нашу колониальную конституцию! И вместо этой непонятной конторы "Набиуллина и К", необходимо создать действительно государственный центральный финансовый орган, который бы осуществлял финансовую деятельность только в интересах Государства Российского, а не разного рода мошенников.