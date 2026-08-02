Русская весна
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Русская весна

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Участник СВО Алексей Верещагин: большевики предали русского солдата (ВИДЕО)

Участник СВО Алексей Верещагин: большевики предали русского солдата (ВИДЕО)

В День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, командир Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого благоверного князя Александра Невского, член ЛДПР Алексей Верещагин заявил, что наследники большевиков должны покаяться перед русскими солдатами.

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