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Екатеринбург и мир

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Всероссийский детский конкурс поделок из бумаги «Удивительный мир цветов

Всероссийский детский конкурс поделок из бумаги «Удивительный мир цветов» Конкурс проводится с 28.03.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Мокрушин
Здорово.
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10 час.

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