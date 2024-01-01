МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • степан дунов
    135 лет тому назад мой дед служил в Российской армии и  я не помню точно почему  они были в Польше но он говорил что ...Реплика на инциде...
  • nyha
    м выпустят из тюрьм ..казахов...которых посадили за призыв присоединение  Казахстана  к России..Россия не спасёт ...
  • степан дунов
    Пусть посадят всех своих русофобов  выгонят всех иностранцев  второй гос язхык русский и тогда поговорим.Россия не спасёт ...

Журналист и иноагент Александр Невзоров разоблачен в масштабной афере с прокладочной бизнес-схемой в Петербургском метро

Журналист и иноагент Александр Невзоров разоблачен в масштабной афере с прокладочной бизнес-схемой в Петербургском метро

И главным обвиняемым оказался известный журналист и иноагент Александр Невзоров. Стоит отметить, что уже ранее он привлекал внимание общественности своей активной политической деятельностью и антиправительственными выступлениями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Все всё знали, но он работал и горе не знал, значит кому-то было выгодно!😱👈😜🙄
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх