Северная Корея начала перебрасывать артиллерию в Россию — CBS News

Alexandr Shishkan Они не были на территории Ирана, боеприпасы вот откуда (щелкните на синие слова "более миллиона" в последнем абзаце статьи): "В январе военные моряки США и Франции перехватили в Оманском заливе судно, которое везло, предположительно, в Йемен партию иранского оружия, в частности на борту было свыше трех тысяч автоматов... Это уже далеко не первый случай передаче на Украину захваченного иранского оружия." Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/10/04/shtaty-zatykayut-oruzheynuyu-dyru-u-vsu-ukradennymi-iranskimi-boepripasami Штаты затыкают оружейную дыру у ВСУ украденными иранскими боеприпасами: EADaily EADaily

Alexandr Shishkan Щелкните на синие слова "более миллиона" в последнем абзаце статьи: "В январе военные моряки США и Франции перехватили в Оманском заливе судно, которое везло, предположительно, в Йемен партию иранского оружия, в частности на борту было свыше трех тысяч автоматов... Это уже далеко не первый случай передаче на Украину захваченного иранского оружия." Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/10/04/shtaty-zatykayut-oruzheynuyu-dyru-u-vsu-ukradennymi-iranskimi-boepripasami Штаты затыкают оружейную дыру у ВСУ украденными иранскими боеприпасами: EADaily EADaily