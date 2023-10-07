Ким Чен Ын начал поставки в Россию артиллерии — CBS Захваченное иранское оружие. Иллюстрация: CNN / Минобороны США Северная Корея начала поставки России артиллерии для спецоперации на Украине, поскольку Соединенные Штаты передают Киеву захваченные у Ирана боеприпасы.
Северная Корея начала перебрасывать артиллерию в Россию — CBS News
Комментарии
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Alexandr Shishkan
Они не были на территории Ирана, боеприпасы вот откуда (щелкните на синие слова "более миллиона" в последнем абзаце статьи): "В январе военные моряки США и Франции перехватили в Оманском заливе судно, которое везло, предположительно, в Йемен партию иранского оружия, в частности на борту было свыше трех тысяч автоматов... Это уже далеко не первый случай передаче на Украину захваченного иранского оружия." Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/10/04/shtaty-zatykayut-oruzheynuyu-dyru-u-vsu-ukradennymi-iranskimi-boepripasami
Штаты затыкают оружейную дыру у ВСУ украденными иранскими боеприпасами: EADaily
EADaily
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15 час.
Alexandr Shishkan
Щелкните на синие слова "более миллиона" в последнем абзаце статьи: "В январе военные моряки США и Франции перехватили в Оманском заливе судно, которое везло, предположительно, в Йемен партию иранского оружия, в частности на борту было свыше трех тысяч автоматов... Это уже далеко не первый случай передаче на Украину захваченного иранского оружия." Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/10/04/shtaty-zatykayut-oruzheynuyu-dyru-u-vsu-ukradennymi-iranskimi-boepripasami
Штаты затыкают оружейную дыру у ВСУ украденными иранскими боеприпасами: EADaily
EADaily
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15 час.
Геннадий Бережнов
Случай не первый, однако Иран мер не принимает и не отвечает. Израиль его в Сирии лохматит, а он так же молча переносит. Однако на словах многие молодцы, а на деле не всё так как многие ожидают.
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5 час.
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