«Было к нему замечание»: Лолита объяснила причину ссоры с Киркоровым

Скорпион с фалангой в одной банке сцепились. Лучшее, что можно было бы сделать, убрать с российской сцены, в качестве защиты от аморальности и пошлости, НАВСЕГДА!!!

ВС

Владимир Степанян

Вопрос с ответом всем пишущим в разделе Мода и шоу-бизнес. От того, что продажное, антирусское и антироссийское руководство российского ТВ игнорирует мнение подавляющего большинства россиян и не «закрывает двери» для этих одиозных личностей, это не значит, что надо постоянно и беспрерывно «грузить» аудиторию МТ информацией о «каждом чихе» папуаса в перьях и наипошлейшей «артистки». Пишите, пожалуйста, о позитиве, о молодых талантах, о патриотической деятельности настоящих российских артистов, о проблемах в сфере культуры, высказывайтесь мнение о деятельности российского министерства культуры и лично Любимовой…, да много о чем можно писать. Хватит множить грязь и пошлость на страницах МТ!!!