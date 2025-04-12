«Было к нему замечание»: Лолита объяснила причину ссоры с Киркоровым

Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Комментарии
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Владимир Степанян
Скорпион с фалангой в одной банке сцепились. Лучшее, что можно было бы сделать, убрать с российской сцены, в качестве защиты от аморальности и пошлости, НАВСЕГДА!!!
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16 час.
ВС
Владимир Степанян
Вопрос с ответом всем пишущим в разделе Мода и шоу-бизнес. От того, что продажное, антирусское и антироссийское руководство российского ТВ игнорирует мнение подавляющего большинства россиян и не «закрывает двери» для этих одиозных личностей, это не значит, что надо постоянно и беспрерывно «грузить» аудиторию МТ информацией о «каждом чихе» папуаса в перьях и наипошлейшей «артистки». Пишите, пожалуйста, о позитиве, о молодых талантах, о патриотической деятельности настоящих российских артистов, о проблемах в сфере культуры, высказывайтесь мнение о деятельности российского министерства культуры и лично Любимовой…, да много о чем можно писать. Хватит множить грязь и пошлость на страницах МТ!!!
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16 час.
ПавелЗзаварзин
Это дерьмо ещё в России?
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9 час.
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