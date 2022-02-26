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Латвия обсуждает с ЕС закрытие воздушного пространства для авиакомпаний РФ

Латвия обсуждает с ЕС закрытие воздушного пространства для авиакомпаний РФ

Ранее о планах закрыть воздушное пространство для авиакомпаний из России сообщили Польша и Чехия.Латвия обсуждает с Европейским союзом закрытие своего воздушного пространства для авиакомпаний из России, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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