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Гарднер о Минске: «После Москвы это совсем другие ощущения – нет пробок и суеты. Очень красивый город с хорошими ресторанами и отличными продуктовыми»

Форвард минского « Динамо » Ретт Гарднер рассказал о жизни в столице Беларуси. Прошлый сезон он провел в ЦСКА.

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