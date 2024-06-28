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Экс-арбитр НХЛ Пил о поведении Кучерова на церемонии вручения наград: «Примерно такой же энтузиазм он проявил на Матче звезд. Позорно!»

Форвард «Тампы» односложно отвечал на вопросы журналиста перед объявлением обладателя «Харт Трофи».  Напомним, приз выиграл Нэтан Маккиннон.

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