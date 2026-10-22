23 октября в 19:00 в Московском многофункциональном культурном центре на Ярославском шоссе, дом 124, состоится спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».
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