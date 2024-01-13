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Дочь Льва Рубинштейна прокомментировала новость о смерти журналиста

Дочь Льва Рубинштейна прокомментировала новость о смерти журналиста

Дочь Льва Рубинштейна прокомментировала новость о смерти журналиста Юлия СоколоваВ пятницу 12 января сеть всколыхнула трагическая новость о смерти Льва Рубинштейна, талантливого поэта и журналиста, которого до этого сбила машина.

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