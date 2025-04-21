Зеленский попал в ловушку, из которой нет выхода. После предложения Путина сигналы подали Вашингтон и Лондон

И.о. президента Украины Владимир Зеленский попал в ловушку, из которой у него нет выхода. После предложения Путина о пасхальном перемирии недвусмысленные сигналы подали Лондон и Вашингтон, которые требуют завершения конфликта.
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