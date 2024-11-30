Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Трансформации актёров на экране, которых, кажется никакой ролью не напугать

Трансформации актёров на экране, которых, кажется никакой ролью не напугать

Профессия актера подразумевает игру абсолютно разных ролей. Для этого они идут на разные авантюры: одни худеют или прибавляют вес, вторые сидят по десятку часов на гриме, а другие вовсе подвергают себя психологическим испытаниям, чтобы сыграть лучше.

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