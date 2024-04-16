Байден и его супруга раскрыли свои доходы за 2023 год

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден и его супруга Джилл в 2023 году заработали 620 тысяч долларов (около 58 млн рублей), сообщили В Белом доме со ссылкой на налоговые декларации.
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