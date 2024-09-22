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В Курской области «Ахмат» сбил украинский дрон-разведчик с камерой за 80 тысяч евро

В Курской области «Ахмат» сбил украинский дрон-разведчик с камерой за 80 тысяч евро

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» сбили в Курской области украинский беспилотник «Лелека-100».Сбитый разведывательный дрон называется «Лелека».

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