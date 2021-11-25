НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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ТЭК назвала причину затопления подвала на улице Шелгунова

Жильцы год требовали от ответственных лиц отремонтировать трубопровод. Очередная коммунальная авария произошла на улице Шелгунова в Невском районе в среду, 24 ноября.

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