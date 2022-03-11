Бензема о хет-трике в ворота «ПСЖ»: «Не знаю, лучший ли это мой матч за «Реал». Был еще финал с «Ливерпулем»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победы над «ПСЖ» (3:1). Хет-трик француза позволил мадридскому клубу пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч (первая игра – 0:1).

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