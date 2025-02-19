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Царьград

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ВСУ оставили село Улаклы и движутся на запад: В составе группировки не менее двух тысяч украинцев

ВСУ оставили село Улаклы и движутся на запад: В составе группировки не менее двух тысяч украинцев

Группировка Вооруженных сил Украины численностью не менее двух тысяч человек покинула село Улаклы в ДНР и направляется на запад, при этом пытаясь замедлить наступление войск РФ.

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