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Царьград

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Politico: Мерц объявит санкции против России за атаку в Лейпциге

Politico: Мерц объявит санкции против России за атаку в Лейпциге

Канцлер Фридрих Мерц планирует заявить о санкциях против России после попытки атаки беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле 4 августа.

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