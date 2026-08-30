Politico: Мерц объявит санкции против России за атаку в Лейпциге

Канцлер Фридрих Мерц планирует заявить о санкциях против России после попытки атаки беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле 4 августа.
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