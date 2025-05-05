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Царьград

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"Русских должно быть много": губернатор Зауралья назвал вредителей демографии

"Русских должно быть много": губернатор Зауралья назвал вредителей демографии

Глава Курганской области Шумков снова сделал громкое заявление.Губернатор Курганской области Вадим Шумков высказался о негативном влиянии роста мегаполисов на демографическую ситуацию и устойчивость государства.

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