"Русских должно быть много": губернатор Зауралья назвал вредителей демографии

Глава Курганской области Шумков снова сделал громкое заявление.Губернатор Курганской области Вадим Шумков высказался о негативном влиянии роста мегаполисов на демографическую ситуацию и устойчивость государства.
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