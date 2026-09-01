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Царьград

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Трамп предложил сенату утвердить Хунг Као министром ВМС

Трамп предложил сенату утвердить Хунг Као министром ВМС

Президент США Дональд Трамп выдвинул Хунг Као на пост министра ВМС. Као был назначен заместителем в феврале 2025 года и стал и.

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