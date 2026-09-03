Мендель: угрозы Зеленского в адрес России сильно ухудшат положение украинцев

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его за угрозы ударить по гражданской авиации РФ, отметив, что это негативно скажется на самих украинцах.
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