"А что за беспредел суды у нас творят? В своем уме, не пойму?

ВЛАДИМИР ЛАПИН

отвечаю, в СССР существовала комиссия из состава судей, к ним приходила спорный приговор, из которого вымарывались, все сведения о том где происходило судебное заседание, ФИО судей, ФИО подсудимых и т. д. освещался только факт приговора. После рассмотрения этого факта. выносилось решение о правомочности его. Если комиссия усматривала неправомочность приговора, причины его выносилось решение...... Если усмаривалась вина судейской коллегии, их могли отстранить от работы навсегда, а если усматривалась какая либо личная заинтересованность, самих садили на скамью подсудимых!!