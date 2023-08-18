ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Как-то много в последнее время в нашей стране стало происходить судебных скандалов.
"А что за беспредел суды у нас творят? В своем уме, не пойму?
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
вопрос один, каким образом....
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31 мин.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
не ёбург, а чиновников, начиная с губера и ниже....
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29 мин.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
отвечаю, в СССР существовала комиссия из состава судей, к ним приходила спорный приговор, из которого вымарывались, все сведения о том где происходило судебное заседание, ФИО судей, ФИО подсудимых и т. д. освещался только факт приговора. После рассмотрения этого факта. выносилось решение о правомочности его. Если комиссия усматривала неправомочность приговора, причины его выносилось решение...... Если усмаривалась вина судейской коллегии, их могли отстранить от работы навсегда, а если усматривалась какая либо личная заинтересованность, самих садили на скамью подсудимых!!
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18 мин.
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